В метро Москвы рассказали о забытых вещах в новогодние праздники

Москва, , 08:03 — REGNUM В Московском метрополитене за время новогодних праздников (с 30 декабря по 8 января) пассажиры забыли более 200 предметов, сообщается на портале мэра столицы.

Среди забытых вещей — чемодан с вещами, ледянки, коньки и детская коляска. Часть потерянных вещей уже вернули владельцам. Одна из самых необычных находок — борода и посох Деда Мороза, но пока за ней никто не обращался.

В пресс-службе Московского метрополитена напомнили, что бюро находок располагается на станции метро «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии. Найденные предметы хранятся в течение шести месяцев с даты регистрации заявления о находке.

Потерянные документы в бюро находок не принимаются, а передаются в УВД в Московском метрополитене, уточнили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 600 тыс. консультаций дали пассажирам сотрудники «Живого общения», работавшие в 2018 году на 13 станциях Московского метрополитена и пяти станциях МЦК.

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