Выделенные полосы откроются на Калужском шоссе и Минской улице в Москве

Москва, , 08:03 — REGNUM В Москве откроются выделенные полосы для общественного транспорта на Калужском шоссе и Минской улице, передаёт 9 января официальный портал мэра столицы.

Поясняется, что протяженность выделенки на Калужском шоссе составит 6,7 километра, на Минской улице — 3,5 километра. По новым полосам будут ездить автобусы и троллейбусы 49 маршрутов.

«Выделенные полосы вводятся на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети, в число которых входят и Минская улица, и Калужское шоссе. Запуск выделенных полос позволит наземному транспорту поехать здесь быстрее, а пассажирам — сэкономить время в пути и время ожидания на остановке», — заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Запуск состоится 14 января. Уточняется, что сейчас общественный транспорт ходит вместе с автомобилями.

Всего в столице действуют 323 километра выделенных полос.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 января в Москве выросли вдвое штрафы за неоплаченную парковку. Теперь их размер составляет 5000 рублей.

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