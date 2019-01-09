В Канаде водитель грузовика признал вину в гибели хоккеистов

Оттава, , 07:59 — REGNUM Водитель грузовой автомашины, протаранившей в апреле 2018 года автобус с хоккеистами канадской молодежной команды «Хамболд Бронкос» полностью признал свою вину. Об этом пишет 8 января Weekly Voice.

По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный, выходец из Индии Джаскират Сидху, решил признать свою вину в ДТП, приведшем к гибели 16 спортсменов, и не затягивать судебный процесс.

Напомним, 7 апреля 2018 года в канадской провинции Саскачеван автобус с молодежной хоккейной командой «Хамболд Бронкос» попал в ДТП, в результате которого погибли 16 человек, еще 13 получили ранения.

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