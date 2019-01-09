Парки Москвы начали приём ёлок на переработку в щепу

Москва, , 07:49 — REGNUM Московские парки до 1 марта проводят приём хвойных деревьев, передаёт 9 января официальный портал мэра Москвы.

«Новогодние праздники остались позади: съедены оливье и мандарины, гирлянды и мишура убраны на антресоли. Но что делать с ёлкой, которая уже начала осыпаться? Лучший выход в такой ситуации — принять участие в акции «Ёлочный круговорот», — рассказали об акции на портале.

Всего специальные пункты по приёму ёлок, сосен и пихт действуют в 13 столичных парках. Поясняется, что на перерабатывающем предприятии из новогодних деревьев сделают щепу и почвогрунт. Условие для приёма — отсутствие мишуры и украшений.

В сообщении напомнили, что акция «Ёлочный круговорот» действует в столице с 2016 года.