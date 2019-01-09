В Москве удвоились штрафы за неоплаченную парковку

Москва, , 06:54 — REGNUM В Москве с 9 января действует новый размер штрафа за неоплаченную парковку автомобиля. Текст закона опубликован на официальном портале мэра столицы.

Теперь сумма штрафа составляет 5000 рублей вместо 2500 рублей. 26 декабря закон был принят депутатами Московской городской думы, а после подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Государственной думы РФ Игорь Лебедев и Ярослав Нилов (оба — ЛДПР) просили Собянина не подписывать закон.

«Очевидно, что данное решение необоснованно, а аргументация авторов инициативы представляется в значительной степени надуманной. В частности, утверждается, что нынешний размер штрафа «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципам экономической целесообразности». Что касается экономики, готовность депутатов Мосгордумы использовать дополнительный повод для пополнения бюджета объяснима, однако упоминание «общественной опасности деяния» в данном контексте вызывает лишь недоуменные вопросы», — писали они в обращении к мэру столицы.

Ранее в Москве увеличили стоимость уличной парковки автомобиля, она достигла 380 рублей за один час.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин не прислушался к депутатам Госдумы и удвоил парковочные штрафы