Судьба особняка купца Булошникова в Москве решится 17 января

Москва, , 06:39 — REGNUM В ЦАО Москвы пройдут публичные слушания по дому купца Булошникова, расположенному на улице Большая Никитская в Пресненском районе столицы, сообщил 8 января в Facebook координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

По словам общественника, особняк XIX века не имеет статуса объекта культурного наследия и не входит в объединённую охранную зону, что фактически даёт право на застройку.

«В декабре стало известно о планах столичной мэрии официально разрешить новое строительство на месте старинного здания. Высота объекта должна будет составить 32 метра. То есть девять и более этажей при существующих ныне трёх этажах», — рассказал Новичков.

Слушания пройдут 17 января в 18:00 по адресу улица Пресненский Вал, дом 15, строение 1, 7-й этаж (в актовом зале). Принять участие в слушаниях смогут жители Пресненского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, по данным «Архнадзора», в Москве снесли 21 историческое здание.

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