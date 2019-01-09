На лекарства для льготников Новосибирской области выделили 617 млн рублей

Новосибирск, , 05:22 — REGNUM Новосибирская область в 2019 году получит 617,1 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Это следует из распоряжения правительства РФ от 28 декабря 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в 2019 году из федерального бюджета субъектам РФ на финансовое обеспечение отдельным категориям граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов будет распределено субвенций в объёме 31,367 млрд рублей.

Распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года родители новосибирских школьников пожаловались на то, что их централизованно просят отказаться от важных прививок для детей из-за нехватки вакцин. Позже министерство здравоохранения Новосибирской области опровергло эту информацию.

Однако новосибирский Минздрав признал, что менее позитивна ситуация сложилась с вакцинацией против полиомиелита — в 2017 году прививки проводились за счёт остатков 2016 года и объёма вакцины, поставленного по заявке 2017 года, но лишь 2,3% от заявки. Неоднократно возникали перебои с инсулином.

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После многочисленных многолетних жалоб со стороны населения, 27 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников уволил с поста главы министерства здравоохранения региона Олега Иванинского. В этот же день на эту должность был назначен главный врач Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.

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