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Скончалась самая старая жительница США

Общество

Лесли Браун воспитала трех дочерей и двоих сыновей и пережила мужа на 28 лет

Колумбус, США, 9 января 2019, 02:57 — REGNUM  Старейшая жительница США Лесли Браун скончалась в штате Огайо на 115-м году жизни. Об этом сообщает агентство Associated Press.

О кончине долгожительницы рассказали её родственники. Последние годы Браун провела в доме одной из своих дочерей в городе Кливленд-Хайтс. Своего супруга женщина пережила на 28 лет.

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Лесли Браун родилась в 1904 году в штате Джорджия, она выросла в семье фермеров, где кроме нее было еще десять детей. Сама она воспитала трех дочерей и двоих сыновей. В семье Браун полагают, что женщина прожила так долго, потому что часто ела батат — «сладкий картофель».

Старейшей жительницей США Лесли Браун стала 9 мая 2018 года, после кончины 114-летней Дельфин Гибсон, жительницы штата Пенсильвания.

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