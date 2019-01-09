Среда, 9 Января 2019 года
06:44:05 МСК

Борцы со стройкой высотки в Москве ответили на обвинения в «проплаченности»

Общество

В Москве 8 января прошёл народный сход жителей района Раменки

Москва, 9 января 2019, 06:44 — REGNUM  В Москве 8 января прошёл народный сход жителей района Раменки против строительства высотного дома. Видеотрансляцию в социальных сетях вёл канал «Рупор Москвы».

Несколько десятков человек собрались обсудить строительство дома по адресу Мичуринский проспект 30Б. Активисты рассказали, что им не удалось ознакомиться с документами на строительство объекта, только с информационными листами без подписей и печатей. Несмотря на мороз, жители ведут на объекте ежедневное дежурство, чтобы не допустить строительных работ, которые они считают незаконными.

Граждане обратили внимание, что власти Москвы не вступают с ними в диалог.

«За этим всем (попыткой начать строительство и протестом жителей, — прим. ИА REGNUM ) наблюдают управа, префектура, чиновники из города Москвы, но они, так сказать, уходят от диалога», — рассказал один из активистов.

Другие участники схода рассказали, что в районе нет свободных объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ и поликлиник. И появление «дома-монстра» (так между собой называют будущую высотку) ухудшит их качество жизни.

Также жители ответили на публикации СМИ, обвинившие жителей в проведении «проплаченных» акций протеста. В частности, речь шла о конфликте между полицейскими и активистами 30 декабря 2018 года. Граждане сообщили, что все участники народного схода являются соседями и жителями окрестных домов, знакомы между собой, действуют добровольно и возмущены искажением фактов.

Читайте ранее в этом сюжете: Акцию протеста против стройки в Раменках назвали проплаченной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Градостроительная политика мэрии Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить