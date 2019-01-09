Борцы со стройкой высотки в Москве ответили на обвинения в «проплаченности»

Москва, , 06:44 — REGNUM В Москве 8 января прошёл народный сход жителей района Раменки против строительства высотного дома. Видеотрансляцию в социальных сетях вёл канал «Рупор Москвы».

Несколько десятков человек собрались обсудить строительство дома по адресу Мичуринский проспект 30Б. Активисты рассказали, что им не удалось ознакомиться с документами на строительство объекта, только с информационными листами без подписей и печатей. Несмотря на мороз, жители ведут на объекте ежедневное дежурство, чтобы не допустить строительных работ, которые они считают незаконными.

Граждане обратили внимание, что власти Москвы не вступают с ними в диалог.

«За этим всем (попыткой начать строительство и протестом жителей, — прим. ИА REGNUM ) наблюдают управа, префектура, чиновники из города Москвы, но они, так сказать, уходят от диалога», — рассказал один из активистов.

Другие участники схода рассказали, что в районе нет свободных объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ и поликлиник. И появление «дома-монстра» (так между собой называют будущую высотку) ухудшит их качество жизни.

Также жители ответили на публикации СМИ, обвинившие жителей в проведении «проплаченных» акций протеста. В частности, речь шла о конфликте между полицейскими и активистами 30 декабря 2018 года. Граждане сообщили, что все участники народного схода являются соседями и жителями окрестных домов, знакомы между собой, действуют добровольно и возмущены искажением фактов.

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