В сети посмеялись над попыткой оправдать «пьяного» Порошенко

Москва, , 01:33 — REGNUM Интернет-пользователи с иронией прокомментировали объяснение журналиста Юрия Бутусова о странном виде президента Украины Петра Порошенко на снимках, сделанных весной 2015 года в Новых Петровцах.

Фотографии украинского лидера были сделаны во время демонстрации новых образцов военной техники, Порошенко на них запечатлен с красным и опухшим лицом. Бутусов написал на своей странице в Facebook, что в тот день Порошенко получил мощную отдачу, стреляя из винтовки.

«Это же нужно было три года, чтобы выдумать такую дикую версию», — написал пользователь Валерий Б.

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Комментатор с ником Flagman отметил, что Порошенко, вероятно, часто «к оптике прикладывается». Пользователь OEBashina предположила, что у главы Украины «от свершенных подвигов голова кругом».

Пользователь Sniper14461888 написал, что мощная отдача произошла «от очередного заглядывания в горлышко бутылки», и сей факт остался на лице Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года пользователи предположили, что Порошенко был пьян, когда выступал на церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь. На такие выводы их натолкнуло опубликованное в сети видео.

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