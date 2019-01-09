Вдова посла Карлова отказалась участвовать в судебном процессе в Анкаре

Москва, , 01:15 — REGNUM Первые слушания по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова прошли без участия его вдовы Марины. В турецком суде будет присутствовать её представитель, передает «Пятый канал».

Марина Карлова рассказала, что личное участие в процессе слишком тяжело для нее. Интересы вдовы дипломата по доверенности представляет сотрудник посольства России в Турции.

Карлова отметила, что не видит мотивов для убийства у исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — одного из обвиняемых Анкарой. Однако в деле предстоит разобраться суду. Вероятно, процесс будет длиться очень долго, предположила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января в Анкаре начался судебный процесс по делу об убийстве в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова. Власти Турции обвиняют в организации покушения на дипломата 28 человек.

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