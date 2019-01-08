Вторник, 8 Января 2019 года
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Жители РФ не пострадали в результате крушения поездов в ЮАР — посольство РФ

Общество

8 января на севере Претории столкнулись два поезда

Претория, ЮАР, 8 января 2019, 23:30 — REGNUM  При столкновения двух поездов в ЮАР никто из граждан России не пострадал. Об этом заявил ТАСС представитель посольства РФ в ЮАР по телефону.

«Посольство постоянно находится на связи с южноафриканскими властями, — отметил источник. — По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 8 января на севере Претории столкнулись два поезда. По последним данным, в результате аварии погибли три человека, еще более 600 пострадали.

ЧП произошло около станции Маунтин-Вью.

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