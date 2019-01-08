Вторник, 8 Января 2019 года
23:15:18 МСК

МЧС РФ рекомендовало не держать в квартирах новогодние елки слишком долго

Общество

«Не рекомендуется»

Москва, 8 января 2019, 23:15 — REGNUM  Жителям Российской Федерации не следует держать в квартире слишком долго новогодние елки. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«Не рекомендуется держать долго елку в квартире, — говорится в сообщении. — Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность».

В пресс-службе ведомства добавили, что изготовленные из синтетических материалов искусственные елки также пожароопасны.

Читайте также: Роскачество составило рекомендации по выбору новогодней ели

А также: Опрос показал, сколько жителей России хранят новогоднюю елку до лета

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить