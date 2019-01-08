МЧС РФ рекомендовало не держать в квартирах новогодние елки слишком долго

Москва, , 23:15 — REGNUM Жителям Российской Федерации не следует держать в квартире слишком долго новогодние елки. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«Не рекомендуется держать долго елку в квартире, — говорится в сообщении. — Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность».

В пресс-службе ведомства добавили, что изготовленные из синтетических материалов искусственные елки также пожароопасны.

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