Какая гадость эти гаджеты

Валерий Шахов, , 21:13 — REGNUM

Прабабушка моя, которая фактически растила и занималась мной до моих лет пяти, была верующей. Веру с младенчества она мне не навязывала, но часто говорила, что Бог все видит и знает не только поступки людей, но даже их помыслы.

А еще она говорила, что когда люди умирают, они не исчезают совсем, и умершие родственники потом на небесах встречаются. Тогда в моей детской головёшке по этому поводу были два вопроса: как это можно знать, что я делаю, если я спрятался, и как умершие родственники на небесах найдут друг друга, ведь там должно быть очень много людей, которые умерли на земле?

До сих пор хорошо помню, как мы с ней ходили на почту, где она давала телеграмму маме и папе, чтобы те в такой-то день пришли в другом городе на переговорный пункт, а потом в этот же день мы тоже шли на свой переговорный пункт, нас соединяли, и, если мама с папой получали-таки телеграмму и приходили на телефонный пункт, то мы разговаривали по телефону. А если не получали или по каким-то причинам прийти в точное время не смогли, то и общения с родителями не было. Я, конечно, очень огорчался. И это укрепляло меня в том, что рассказы прабабушки о встречах на небесах — это выдумки. Невозможно будет там найти друг друга. Да и Бог не может все видеть и знать.

Так с этими вопросами я и оставался неверующим и был таковым очень долгое время. Аккурат до тех времен, как случился интернет. И вот когда лет двадцать тому назад я начал им пользоваться как обыденной вещью, вдруг вспомнил те детские вопросы и изумился, что вопросы-то эти вполне могут иметь понятные ответы. Я понял, что прямо сейчас могу узнать о том, что происходит в других городах и странах. Не детально, конечно, в общем, но могу. Я могу разыскать казалось бы совсем потерянных родственников, друзей, знакомых и пообщаться с ними. И это не чудо, потому что это очевидно. И вот только после этого я в первый раз по собственному побуждению прочитал Библию. Уже появились возможности видеосвязи, плодились в разнообразии мобильные телефоны. А потом появились гаджеты, в которых совместилось все. Человек, пользующийся ими, стал как под микроскопом, видный в мельчайших деталях и в поступках, и в помыслах. И дальше будет больше. Этот процесс уже не остановить. Значит, возможно на самом деле все знать и все видеть. Еретизм всего сказанного в том, что процесс «гаджетизации» только укрепляет меня лично в вере, поскольку в моем представлении делает модель коммуникации человека с Богом как бы наглядной. Ведь «Бог есть дух» (Ин. 4:24), как гласит Библия.

Но вот озадачил теперь патриарх.

«А завтра может появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации, — сказал он. — Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире».

Почему это так пугающе сказано? И что в этом такого страшного? Методология и средства не «могут появиться», они появятся обязательно. Ну и что? «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16:26). Все же как на ладони «пред очами Его», вот о чем, наверное, сказать бы пристало, проведя параллель с развитием «методологии и технических средств». А вместо этого говорится:

«Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис».

Странно как-то звучит. Ведь Иисус говорил: «Не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано» (Мф. 10:26). Так не бояться или бояться? Кого слушать-то? «Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его?» (Мф. 10:25). Тогда уж логично было бы что-нибудь про отсечение правой руки, держащей гаджет, добавить и левой заодно, чтобы из руки в руку не переложить.

А про контроль, кстати, Иисус крайне конкретно говорил: «У вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10:30). А вот патриарх, когда про гаджеты и их опасность говорил, ни слова про Христа, пришедшего во плоти, не сказал.

Вроде и правильно говорил про опасность зависимости, но нет, не туда пошла проповедь.