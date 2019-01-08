El Pais: Пекин разработал план адаптации ислама к своей идеологии

Пекин, , 20:57 — REGNUM Власти КНР подготовили пятилетний план, цель которого — сделать ислам «более китайским». Документ призывает исламские общины страны отстаивать свое приближение к китайскому социализму и признавать в дальнейшем руководство Коммунистической партии. Этот законопроект является новым свидетельством контроля над религиями, особенно мусульманством, который осуществляет Пекин, и обсуждается он в разгар критики «драконовских мер», примененных в Синьцзяне. В их числе — создание лагерей политического перевоспитания, в которых, согласно некоторым подсчетам, проживает до миллиона человек.

Партия представила новый план в субботу, 5 января, восьми местным исламским объединениям, о чем проинформировало англоязычное китайское издание Global Times. Проект начнут претворять в жизнь в этом году и продолжат до 2022 года. Конкретные действия, предусмотренные документом, пока обнародованы не были, однако высокопоставленные лица предварительно сообщили о незамедлительном снабжении мечетей книгами, призванными «помочь верующим лучше понять» ассимиляцию ислама с китайской политикой.

Кроме того, Яанг Фаминг, глава Китайской исламской ассоциации, отметил, что ряд мер будет включать в себя «конференции и учебные курсы о фундаментальных социалистических ценностях, законах и традиционной культуре наряду с формами руководства мусульманами в позитивном духе».

За последние два года Китай переместил в лагеря тысячи человек, заподозренных в религиозном экстремизме, в западном регионе Синьцзянь, где проживает народность уйгуры, исповедующая ислам. Организации по защите прав человека утверждают, что большая часть обитателей лагерей перевоспитания находится там вопреки своему желанию, а некоторые были задержаны без соблюдения судебных процедур.

Последним не предъявлено никаких формальных обвинений: они пострадали лишь за свое вероисповедание. Некоторые мусульмане из числа оказавшихся на свободе рассказали об условиях изоляции, принудительных работах и пытках в лагерях, осужденных Организацией Объединенных Наций.

Китай официально называет эти учреждения «центрами профессионального обучения» и категорически отвергает все обвинения. Представители власти обосновывают создание лагерей необходимостью гарантировать безопасность и стабильность в регионе, в котором ранее имели место вспышки насилия в ходе столкновений уйгурского меньшинства с народностью хан, доминирующей в стране.

Между тем местное население сообщило нескольким правозащитным организациям, что поиск свидетельств религиозного экстремизма порой доходит до абсурда: так, подозрения может вызвать резкий отказ уйгура от курения или употребления алкоголя, а также нежелание заниматься спортом.