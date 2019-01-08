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Более 1 тыс. человек в Калуге обратились к врачам с начала 2019 года

Общество

Среди жалоб: алкогольная интоксикация, переедание новогодними яствами и бытовые травмы

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Более 1 тыс. человек в Калуге обратились к врачам с начала 2019 года
Иллюстрация: Bsmp40.ru
Отделение реанимации

Калуга, 8 января 2019, 19:41 — REGNUM  Более одной тысячи калужан и гостей областного центра обратились за медицинской помощью в Калужскую областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко с начала 2019 года. Об этом, 8 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе медицинского учреждения.

По данным представителей больницы, из 20% обративших к врачам были экстренно госпитализированы с бытовыми травмами, а также обострением хирургических заболеваний из-за переедания и злоупотребления алкоголем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 января мальчик, катаясь на надувных санках (тюбе) в лесополосе «Сосновая роща» в Калуге, съехал с горки, врезался в дерево и получил тяжелую травму. 13-летний ребенок был госпитализирован в больницу.

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