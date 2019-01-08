Снегопады в Саратове: горячие линии не работают, губернатор недоволен

Саратов, , 17:16 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал неудовлетворительной работу по уборке снега в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба главы региона по итогам рабочего совещания.

Глава региона поручил привлечь дополнительную технику на расчистку улиц Саратова: в ночное время количество техники довести до 500 единиц, а также до 100 единиц направить на уборку дворов, ещё 50 — на расчистку тротуаров.

«Жители Саратова жалуются, что не могут дозвониться в администрацию города. Телефоны горячих линий не работают. Это недопустимо» — заявил Валерий Радаев.

Отметим, что на сайте мэрии Саратова новостная лента 8 января завалена сообщениями от районных администраций о расчистке территорий от снега. По данным властей, в ночь с 7 на 8 января с территории Саратова на снежные полигоны было вывезено 19 тыс. куб. м осадков, израсходовано 8 тонн песко-соляной смеси и 17,5 тонны реагентов, задействовано 125 единиц муниципальной техники и около 100 рабочих. Кроме того, на территории города работает порядка 250 привлеченных спецмашин. Также сообщается, что по вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на телефоны горячих лини», которые созданы в шести районах Саратова, и на телефон единой дежурно-диспетчерской службы города.