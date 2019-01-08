В Самарской области представили нового командующего 2-й гвардейской армией

Самара, , 15:58 — REGNUM В Самарской области сегодня, 8 января, представили нового командующего 2-й гвардейской армией, дислоцированной в регионе. На этот пост назначен генерал-майор Андрей Колотовкин, сообщается на сайте правительства региона.

Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову вновь назначенного на пост Андрея Колотовкина представил Рустам Мурадов, ранее занимавший должность командующего и получивший назначение в командование Южного военного округа. В релизе отмечается, что военных связывают давние дружеские отношения, они учились в одном училище и академии, звание генерала получили в один день.

Глава региона отметил, что с Рустамом Мурадовым за время его службы в регионе сложились «очень конструктивные отношения», и поблагодарил за взаимодействие. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что с новым командующим конструктивное взаимодействие будет продолжаться и развиваться.

Отметим, пункт управления 2-й гвардейской общевойсковой армии находится в Самаре. Воинские части армии дислоцируются в Башкирии, Самарской и Оренбургской областях.

Справка ИА REGNUM. Андрей Колотовкин в 1994 году окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, в 2006 году — Общевойсковую академию Вооруженных сил, в 2015 году — академию Генерального штаба, возглавлял Крымский армейский корпус. Принимал участие в боевых действиях, контртеррористических операциях, награжден медалью «За отвагу», двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги».