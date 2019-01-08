Ритуальное подполье, «оборотни» и фарм-мафия: криминал в Югре-2018

Елена Миронова, , 19:16 — REGNUM

Криминальные тренды Югры 2018 года можно разделить на несколько блоков: коррупционный, подростковый, наркоманский, бытовой шокирующий, а также ряд преступлений, совершённых представителями силовых ведомств. Не обошлось без традиционных для Ханты-Мансийского округа хищений нефти, но по масштабам они не впечатляли, как прежде.

Ритуальное подполье

Одной из главных криминальных тем в Ханты-Мансийском округе стала коррупция среди медиков. В Югре 38,3% пациентов сталкивались со мздоимством в здравоохранении региона. Таковы результаты социологического исследования, озвученные 28 мая на заседании правительственной комиссии региона по координации работы по противодействию коррупции. Половина респондентов назвали уровень мздоимства в сфере здравоохранения «средним».

Читайте в сюжете: «Это недопустимо!»: Югру захлестнула коррупция в здравоохранении

Казнокрадство, незаконное предпринимательство, хищения — и это всё о них, людях в белых халатах. Под финал года в ХМАО было возбуждено уголовное дело в отношении двух должностных лиц Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера. Их подозревают в мошенничестве. Следствие полагает, что в 2017—2018 годах одна из сотрудниц диспансера систематически получала премии, которые потом передавала подозреваемым. Кроме того, ей перечислялись зарплата и премии в тот период, когда она уже не работала в учреждении. Деньги она якобы также передавала подозреваемым. Размер ущерба, нанесённого департаменту здравоохранения Югры, устанавливается.

Читайте ранее в этом сюжете: Зачистки в моргах: главное в Югре

Помимо этого, был выявлен факт хищения более 26 млн рублей на капитальном ремонте медицинских учреждений в Нижневартовске. В совершении преступления подозревают 41-летнюю руководительницу строительной организации города. Установлено, что она заключила договор на капитальный ремонт двух нижневартовских медицинских организаций. В дальнейшем она предоставила фиктивные документы о якобы произведённых работах, получив при этом более 26 млн рублей. Ей, по версии полицейских, покровительствовал 57-летний чиновник от медицины, который согласовал несуществующие работы за взятку отделочными материалами на сумму более 400 тыс. рублей на ремонт своего дома. При обыске по месту жительства чиновника полицейские обнаружили и изъяли более 2,5 млн рублей и более 2,5 тыс. евро наличных денег.

Недюжинную финансовую смекалку проявили судмедэксперты Югры. За что некоторые из них попали в первых числах апреля под домашний арест. Уголовные дела против сотрудников окружного бюро судебно-медицинской экспертизы стали возникать с 26 февраля.

Первоисточники из СКР сообщают, что заведующий няганским отделением регионального «Бюро судебно-медицинской экспертизы» с февраля 2016 года предоставлял в филиале учреждения платные услуги по предпохоронной подготовке тел умерших. В этом ему помогала жена, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель. Тем самым заведующий допустил конфликт интересов. Прокурор Нягани внёс представление на устранение нарушения. И заведующего отделением уволили в связи с утратой доверия.

Мужчина не смирился с решением руководства и пытался обжаловать его. Ханты-Мансийский районный суд увольнение признал законным. Кроме того, главный судмедэксперт Нягани является фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»).

Читайте развитие сюжета: В Югре уволен главный судмедэксперт Нягани

Чуть раньше жительница Ханты-Мансийска сообщила прессе о заведующем отделением бюро судмедэкспертизы ХМАО, который якобы потребовал с нее деньги за обмывание и одевание трупа усопшего родственника. И понеслась череда проверок.

Пристальный взгляд на финансовую деятельность сотрудников бюро принёс печальные плоды. В частности, заведено дело против заместителя начальника окружного бюро судмедэкспертизы. Её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она обеспечила заключение государственного контракта с предпринимателем, который фактически выступал от имени её мужа. Работы были выполнены частично, но их оплатили в полном объёме. Ущерб бюджету ХМАО — на миллион рублей.

Ещё одно уголовное дело было возбуждено в начале апреля — уже в отношении заведующего отделением филиала бюро в городе Урае. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 77 тыс. рублей. Следствие подозревает его в вымогательстве денег с июля по декабрь 2017 года у бизнесмена, обслуживающего инженерные сети филиала. Якобы предприниматель пошёл на поводу у заведующего, так как тот грозился в случае отказа создать неблагоприятные условия работы, в том числе и с помощью выставления претензий, которые могут повлечь расторжение контракта. В ходе следствия выяснилось, что заведующий отделением незаконно предоставил подчиненному работнику-санитару помещение для оказания платных услуг родственникам умерших. За это подозреваемый ежемесячно получал денежное вознаграждение. Следствие пока установило 140 тыс. рублей взяток. Возможны и другие участники ритуального подполья.

Следствие затягивается, всплывают новые факты. Правоохранители считают, что череда этих дел — лишь надводная часть айсберга, годами плывущего в море коррупции в данной сфере.

Где мы теряем наших детей

Под откос пускается немало судеб ещё в отрочестве. Здесь крайне важна работа комиссий по делам несовершеннолетних (ПДН). В конце февраля 2018 года на официальном сайте правительства региона был опубликован отчёт комиссии ПДН при правительстве за 2017 год. Согласно его данным, в течение последних трёх лет уровень подростковой преступности устойчиво снижался (2014 год — 648, 2015 год — 621, 2016 год — 556 преступлений). Вместе с тем по итогам 2017 года рост составил 4,1% (с 556 до 580).

Самый большой рост — в городах Лангепас, Когалым, Югорск, Ханты-Мансийск, Сургут. Наиболее распространенными видами преступлений являются кражи, угон автотранспорта и грабежи. Кроме того, наблюдается рост групповой подростковой преступности.

В УМВД по ХМАО отметили серьёзное уменьшение за девять месяцев 2018 года числа подростков, совершивших преступление, — на 21,6%. Может, статистика и права, но противоправные действия несовершеннолетних стали более жестокими и шокирующими.

В апреле в одной из школ города Радужного разгорелся конфликт между двумя старшеклассниками, вылившийся в поножовщину. Ученик 11-го класса напал на школьника из 10-го, нанеся ему несколько ударов ножом. Раненого подростка госпитализировали. Как потом показали камеры видеонаблюдения, перед тем, как получить удары ножом, 10-классник напал с кулаками первым. Раны пострадавшего затянулись. Нападавшему предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»). По данным следствия, оба юноши — из благополучных семей, в поле зрения правоохранителей ранее не попадали.

В ходе служебной проверки по факту ЧП шесть сотрудников школы, в том числе директор учебного учреждения, его заместители по воспитательной работе и по учебно-воспитательной части, получили строгие выговоры. С учениками школы, где произошёл инцидент, была проведена профилактическая беседа.

Читайте развитие сюжета: В Югре будут судить подростка за поножовщину в школе

В городе Советском семиклассницу ранил ножом ученик пятого класса. Напавший мальчик предположительно стал жертвой буллинга — травли школьников. Девочка попалась ему случайно, в момент нервного срыва. В социальных сетях жители Советского сообщают различные сведения о личности нападавшего. Одни утверждают, что мальчик из «очень хорошей семьи», другие пишут, что ребенок задирист, агрессивен, часто срывал злобу на девочках, публично сквернословил и ножиком размахивал не впервые.

Читайте также: Где мы потеряли наших детей? От «списка Кузнецовой» до поножовщины в школах

В Урае подросток, который и ранее не отличался образцовым поведением, 6 сентября угрожал полицейскому пневматическим пистолетом. Правоохранитель пришёл к нему домой с проверкой с целью дознания по делу о хищении денег в продовольственном магазине. Таким образом напоролся на неадекватную реакцию.

Ранее в сюжете: В Югре подросток угрожал полицейскому пистолетом

Следствие разбирается с декабрьской публикацией в социальных сетях видеозаписи избиения девочки-подростка сверстницей в посёлке городского типа Излучинск Нижневартовского района. Анонимный автор сообщил, что нападавшая на сверстницу девочка учится в восьмом классе, прогуливает уроки с компанией, которая постоянно тусуется в подъезде и наводит страх на окружающих.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дети в школе боятся»: в Югре — очередной всплеск подросткового насилия

Управление образования и молодёжной политики администрации Нижневартовского района сообщило, что правоохранительные органы проинформированы об инциденте. Кроме того, выяснены обстоятельства избиения, состоялось примирение сторон, и конфликт исчерпан. В СУ СКР по ХМАО заявляют, что следователи в свою очередь выясняют обстоятельства произошедшего, личности и возраст всех участников инцидента.

До этого, в октябре, было возбуждено уголовное дело по факту истязания девочки, видео с издевательствами над которой облетело социальные сети. По данным следствия, происшествие, которое записал некий подросток, случилось в Ханты-Мансийске. Есть сведения, что ещё до момента записи школьницу избивали несколько подростков.

«Давно пора снижать возраст уголовной ответственности. Вводить с 14 лет, со всеми вытекающими», — предложили таким образом пресечь девиантное поведение подростков в социальных сетях югорчане.

Ранее в сюжете: «Девочки-чудовища»: на Урале возбуждены уголовные дела против подростков

Безграничный цинизм проявляется как в семьях, так и в школе. Весной в Нижневартовске произошла шокирующая по своей обыденности история. Учащаяся 17 лет выбросила с балкона пятого этажа двух новорожденных щенков. В оправдание заявила, что хотела избавиться от помёта ощенившейся любимой собаки.

По словам девушки, утром собака родила одного щенка. Юная хозяйка благополучно отправилась на учёбу, но когда вернулась, увидела ещё двоих мохнатых новорождённых. Она позвонила в растерянности собственной матери, та ей посоветовала избавиться от «лишних» щенков. Одного надо было оставить, дабы не вогнать собаку в депрессию.

«Я попыталась утопить их в кипятке, но они громко пищали, и собака начала ломиться к ним, я очень испугалась, внутри будто что-то перемкнуло, и в панике кинула их за окно», — пояснила свой поступок девушка.

Мать юной живодёрки сказала, что дочь просто «перенервничала». В полиции уверяют, что семья благополучная и ни мать, ни дочь на учёте у психиатра не состоят. Но состав преступления по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») есть.

Ранее в сюжете: «Перенервничала»: в Югре студентка выбросила в окно новорожденных щенков

В сентябре в одной из школ Югорска старшеклассник изнасиловал ученицу младших классов прямо в учебном заведении. Информацию о преступлении замалчивали. Об этом заявил в своём посте в социальной сети начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Югорска Алексей Шибанов.

«Незамедлительно возбуждено уголовное дело, ведется следствие, проводятся серьезные проверки, работают психологи. Все виновные понесут заслуженное наказание, но в обстоятельствах ещё разбираться и разбираться», — пояснил Алексей Шибанов.

Он отметил, что инцидент замалчивался намеренно, потому что «затронута очень тонкая сфера детской психологии».

«Перейдя невидимую грань, мы можем сделать непоправимое. Семья пострадавшей стороны очень просит оставить их в покое!» — написал начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Югорска.

Подозреваемый в изнасиловании старшеклассник помещён в специальное учреждение, сообщила пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Из личной неприязни»

Нож, топор, ружьё… Не оружие убивает, а люди. В Югре в 2018 году произошло несколько случаев безумных и бездумных преступлений, поражающих звериной жестокостью.

4 niekverlaan Убийство

В суде рассматривается дело «прославившейся» в интернете жительницы Югры. По версии следствия, 24 октября года бывшие супруги, находясь в одной квартире города Сургута, в состоянии алкогольного опьянения сильно конфликтовали. Обвиняемая, вооружившись кухонным ножом, выяснила отношения с бывшим — нанесла ему удар в область грудной клетки. Подобная «бытовуха» характерна не только для Югры. Однако в этот рядовой случай из индийского кино «любовь-кровь» вмешались современные реалии. Нападавшая сделала на фоне раненого экс-супруга селфи и отправила своим знакомым с текстом «Люди, я пырнула ножом бывшего мужа. Я, по ходу, тварь».

Раненый был госпитализирован. В результате полученной травмы у потерпевшего полностью не функционирует левая рука.

Как сообщают полицейские, обвиняемая ранее не судима, воспитывает малолетнего ребёнка. Поэтому она находится под подпиской о невыезде. Пострадавший, наоборот, состоял на учете по причине злоупотребления алкоголем и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Женщине вменяется статья 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ей грозит 10 лет заключения.

Ранее в сюжете: Жительница Югры сделала селфи на фоне раненого экс-супруга

В ноябре завершилось расследование резонансного дела о зверском убийстве начальника штаба казаков в Ханты-Мансийске. Преступление было совершено 16 декабря 2017 года, когда в здании Дома народного творчества в Ханты-Мансийске проходило посвящение в казаки. После торжественной церемонии присяги, вечером, когда почти все участники мероприятия разошлись, между начштаба и 41-летним охранником здания произошёл конфликт. По версии следствия, охранник несколько раз ударил казака топором, а затем расчленил убитого в своей комнате, чтобы впоследствии избавиться от тела. Фрагменты тела потерпевшего были найдены 25 декабря 2017 года. В дальнейшем охранник был задержан сотрудниками полиции в Кургане, куда добрался на такси.

Читайте ранее: Кто убил казака? — в Югре задержан подозреваемый

К 20 годам лишения свободы в 2018 году был приговорён пенсионер, застреливший в марте 2017-го соседа, его знакомую и покушавшийся на жизнь ещё одного мужчины и ребёнка. Отбывать наказание за двойное убийство мужчина будет в колонии строгого режима.

Напомним, трагедия произошла на территории садового товарищества «Вихрь» Сургутского района. Владелец одного из дачных домов, 1956 года рождения, на почве личной неприязни сперва застрелил соседа из обреза. Но следы преступления замести не успел — к дому убитого подъехали на снегоходе гости. Это была семейная пара с ребёнком. Женщину пенсионер застрелил моментально. Отец семейства оказал сопротивление, спасая сына.

Читайте развитие сюжета: В Югре к 20 годам приговорён «злобный сосед»

Электрошокером воспитывали своего шестилетнего сына 38-летний мужчина и 34-летняя женщина из Мегиона. В мае в отношении них было возбуждено уголовное дело за истязание, совершённое группой лиц. Ребёнок в настоящее время находится под опекой бабушки.

О недопустимых методах воспитания ремнём и электрошокером стало известно во время обхода сотрудниками ПДН семей из разряда неблагополучных. Родители мальчика ранее были замечены в злоупотреблении алкоголем и в ненадлежащем воспитании сына. Полицейские заметили на теле мальчика множественные синяки и ссадины.

Ранее в сюжете: Электрошокер против ребёнка: методы «воспитания» в Югре

В сентябре регион потрясло загадочное то ли убийство, то ли самоубийство. В одной из квартир города Мегиона были найдены два бездыханных тела — отца и дочери. Их обнаружил брат несовершеннолетней.

Есть подозрение на суицид. Было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. На месте трагедии найден дневник школьницы. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося. Допрашиваются родственники и знакомые погибших.

Известно, что семья состояла на учёте в социальных службах, а отец семейства год нигде не работал. Правоохранители не разглашают сведения о матери, а также содержание дневника. Результаты расследования также пока не обнародованы.

Читайте в сюжете: Возможен суицид: Югра шокирована одновременной гибелью дочери и отца

«Честные гаишники» и «оборотни в погонах»

Недаром говорят, что много будешь знать — скоро сознаешься. Да ещё и на личном канале в социальной сети. «Честный гаишник» Югры Сергей И. будоражит Ханты-Мансийский округ и страну разоблачительными видеообращениями. Следственное управление СКР по фактам его выступлений инициирует проверки. К примеру, нетрезвый водитель «со связями» врезался в сугроб — протокол не составлен. Непорядок!

«По долгу своей службы я неоднократно докладывал руководству не только о фактах многочисленных нарушений в деятельности ГИБДД города Сургута, но о фактах коррупции. Однако по данным фактам не только не были проведены в установленном порядке проверки, но эти факты просто умалчивались, а также принимались всевозможные меры к сокрытию этих фактов самим руководством ГИБДД на тот период», — сообщал Сергей Иванов на видео, обращенном к главе СКР.

Но Сергей И. является «честным гаишником номер два». Пионером разоблачений противоправной деятельности коллег в Югре был инспектор ГИБДД Андрей Л. из Нижневартовска. На камеру видеорегистратора его служебной машины попали сотрудник отдела правового обеспечения УМВД по Нижневартовску и врач местного аэропорта, отвечающий за допуск пилотов к рейсам. По словам сотрудника ГИБДД, задержанные пытались «договориться по-хорошему».

Читайте в сюжете: «Честный гаишник» Югры выступил с третьим заявлением

Были в 2018 году и реальные случаи уголовного преследования сотрудников ГИБДД. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля были возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток от предпринимателей сотрудниками ГИБДД Сургута, Сургутского района и Когалыма за беспрепятственный проезд грузового транспорта. По информации следователей, преступные эпизоды относятся к 2016 и 2017 годам. Четыре сотрудника ГИБДД арестованы, пятый находится под подпиской о невыезде. Также под арестом оказались пять граждан, не связанных с Госавтоинспекцией.

По словам правоохранителей, речь идет о взятках в особо крупном размере.

«В настоящий момент нами установлено, что примерно на протяжении полутора лет действовала такая схема. Предприниматель переводил денежные средства на банковскую карточку посреднику, это бывший сотрудник ГИБДД, который в свою очередь, имея знакомых действующих сотрудников ГИБДД в различных подразделениях, переводил им определенную часть суммы. Из того, что мы сейчас уже видим, по движению денежных средств по банковским картам эти суммы превышают миллионы рублей», — сообщил прессе руководитель следственного отдела по Сургуту СУ СК РФ по ХМАО-Югре Антон Квасницкий.

Читайте ранее в этом сюжете: «Речь о миллионах»: подробности дела о взятках в ГИБДД Югры

В октябре СУ СКР по ХМАО сообщило о расследовании дела о мошенничестве преступной группы из семи человек, в которую входило несколько сотрудников ГИБДД. За полтора года они похитили у страховых компаний 1,7 млн рублей.

В ходе расследования предполагаемый главарь возместил ущерб, нанесённый страховым компаниям, в полном объёме. В отношении остальных шести участников организованной группы следствие продолжается.

Ранее в сюжете: В обмане страховых компаний Югры участвовали сотрудники ГИБДД

Центральный аппарат СКР разбирался с уголовным делом в отношении инспектора дорожно-патрульной службы по Октябрьскому району, отправленным в суд в октябре. Экс-полицейский обвиняется в гибели юного мотоциклиста. Скандальным данное дело стало из-за действий силовиков, которые пытались «прикрыть» коллегу.

Напомним, в конце сентября 2017 года 15-летний юноша ехал на скутере по главной дороге поселка Перегребное Октябрьского района ХМАО. Со второстепенной, грунтовой дороги на него наехала полицейская машина УАЗ. Скутер с седоком улетели в кювет, мотоцикл загорелся, подросток погиб.

Как утверждали свидетели трагедии, за рулём полицейского внедорожника был пьяный водитель. Когда он вышел из автомобиля, то с трудом держался на ногах. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело. Однако результаты первоначального расследования были ошеломляющими. Местные коллеги инспектора пытались назначить погибшего юношу виновником ДТП, а водитель УАЗа оказался на момент преступления якобы трезвым. Разразился скандал, с которым пришлось разбираться руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

По итогам расследования инспектор ДПС обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В настоящее время идёт следствие в отношении коллег обвиняемого, которые скрывали следы преступления на месте ДТП.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР проверит следствие: в Югре полицейский обвиняется в гибели подростка

Были сомнения и в чистоте других мундиров. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа в 2018 году дважды проверяла информацию о возможных правонарушениях своих коллег.

Так, в августе разразился скандал с приобретением нефтеюганским межрайонным прокурором квартиры на льготных условиях. В местных СМИ сообщалось, что в 2011 году прокурор получил от муниципалитета в аренду трёхкомнатную квартиру в 16-м микрорайоне Нефтеюганска. В 2015 году руководитель надзорного ведомства заявил о желании приобрести данное жильё.

Читайте в сюжете: «Прокурорский беспредел» в Югре: один бьёт, другой пьёт

Муниципальные власти предложили ему выкупить квартиру с рассрочкой на год с учетом ставки рефинансирования Центробанка России. Предложение жилищной комиссии прокурора не устроило. Тогда, чтобы ему угодить, депутаты думы Нефтеюганска вынесли решение о внесении изменений в порядок формирования, управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города. В итоге прокурор якобы получил рассрочку на выкуп квартиры на 15 лет без процентной ставки. О результатах проверки прокуратура региона не сообщила.

Второе скандальное разбирательство было инициировано относительно инцидента с прокурором Мегиона. Его соседка обвинила его в избиении её самой и в нанесении травмы младенцу. Однако изложенные в заявлении гражданки факты не подтвердились.

Ранее в сюжете: В Югре проверят прокурора на законность приобретения жилья

Майские события в Лянторе Сургутского района разбирались Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Напомним, жители города Лянтора пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой и в прокуратуру округа на рейд ОМОН в праздничные дни. В петиции сказано, что вечером 4 мая 2018 года сотрудники местного подразделения ворвались в несколько городских кафе. Силовики якобы повалили отдыхающую публику на пол, заставляли людей имитировать плавание руками в лежачем состоянии, затем несколько десятков человек отвезли в участок.

В жалобе рассказывается также о поквартирном рейде с жёсткими задержаниями. Житель Лянтора Артём В. заявил СМИ, что ночью в его дом вломились люди в форме ОМОН и балаклавах. Чтобы не пугать жену и ребёнка, Артём вышел в подъезд. Там, по его словам, силовики применили силу: положили на пол, начали бить, поджигать бороду. Затем увезли в УМВД, где над ним и ещё несколькими мужчинами издевались всю ночь — избивали дубинками, пытали электрошокерами.

В пресс-службе Росгвардии автономного округа пояснили тогда, что проходили оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых двое мужчин оказали неповиновение сотрудникам ОМОН, поэтому их пришлось задержать. Следственный комитет начал проверку изложенных в петиции фактов.

Позже пресс-служба УМВД по ХМАО пояснила: с 4 на 5 мая сотрудниками полиции с привлечением ОМОН Росгвардии в городе Лянторе проводились мероприятия, направленные на профилактику незаконной миграции. В отдел полиции №1 ОМВД по Сургутскому району были доставлены 40 человек.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился за разъяснением лянторского инцидента в Росгвардию.

«Проверка заявления о применении избыточной силы и пыток сотрудниками ОМОНа не подтвердила указанную информацию. Кроме того, следствие также не нашло состава преступления в действиях силовиков, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано», — доложил СПЧ первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре жалуются на Росгвадию

Пока не поставлена точка в расследовании дела «бутлегеров в погонах» — уже бывших начальника ОМВД России по Нефтеюганску и начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по ХМАО-Югре.

Следствие полагает, что обвиняемые получали от жителя Нефтеюганска взятки в виде денег, имущества, а также услуг за покровительство в организации незаконной предпринимательской деятельности по реализации «палёного» алкоголя.

Деятельность группы бутлегеров была замечена в 2017 году. В ее состав входили не менее семи уроженцев Средней Азии. По версии следствия, контрафактный алкоголь закупался за пределами Югры, складировался в Нефтеюганске. Затем распространялся как минимум в 22 магазинах города и района, Сургута и Ханты-Мансийска. Магазины, по версии следствия, принадлежали подозреваемым, их родственникам или близким знакомым. При этом ни один из торговых объектов не имел лицензии на реализацию спиртных напитков. Из магазинов, подконтрольных, по версии следствия, «бутлегерам в погонах», было изъято более 30 тыс. бутылок опасного, с сивушными маслами, техническими примесями и метанолом алкоголя. Подозреваемым инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса.

Аптечная наркомафия

Зацикленный бег по кругу напоминает борьба с «аптечной наркоманией» в Сургуте. «Народный патруль» этого города поставил перед собой амбициозную задачу прекращения безрецептурной продажи сильных психотропных препаратов в городе. Их поддержали полицейские. Только в августе изъяли в пяти аптеках Сургута более 7 тыс. капсул и флаконов неучтённых «психотропов».

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного оборота сильнодействующих веществ. В фармацевтических точках в полу и под подоконниками были оборудованы тайники для хранения препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Четырёх сотрудников аптек привлекли за неповиновение правоохранителям к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Они не пускали полицейских в служебное помещение. Но штрафы за такие нарушения незначительные, поэтому аптеки продолжают своё «чёрное дело». Получается борьба с этаким «Змеем Горынычем» из сказки: обрубаешь одну голову — вырастают две другие.

Силовики за один рейд установили, что в круглосуточных аптечных пунктах трудились люди без специального образования. Из аптек были доставлены в полицейское отделение 20 ночных клиентов для установление личности.

Читайте ранее: В Югре осуждены «чёрные фармацевты»

А также: «Барыжат»: аптечная наркомания захватила Югру

Тем временем участнику городской общественной организации «Народный патруль», которая борется с аптечной наркоманией, подожгли дорогостоящий автомобиль. Активисты полагают, что таким образом им мстит «аптечная мафия», потому что директор одной из аптек угрожала ранее «патрульным» на словах — «ваши тачки вспыхнут». Общественники считают, что таким образом запах жареного перешёл в вонь подгоревшего.

Ранее в сюжете: В Югре подожгли машину борца с «чёрными фармацевтами»

Проблема аптечной наркомании обострилась в Сургуте весной 2018 года. В мусорных баках экономической столицы Югры стали частым явлением мешки с упаковками из-под обезболивающих препаратов.

Общественники из «Народного контроля» предложили ужесточить ответственность за нарушение закона аптеками и вынести эту инициативу при помощи депутатов на федеральный уровень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема аптечной наркомании характерна не только для Югры, но и для других регионов. Когда в аптеке пачками готовы покупать дорогостоящие препараты, фармацевтам с низкой социальной ответственностью трудно совладать с жаждой наживы. К примеру, в Северной Осетии не только штрафуют аптеки-нарушители, но и публично называют в СМИ имена владельцев фарм-точек, практикующих продажи без рецепта сильнодействующих препаратов. Может, такую практику внедрить и в Югре?