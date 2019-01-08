Исламские лидеры Пакистана осудили антиправительственные декреты

Исламабад, , 14:35 — REGNUM 7 января в Исламабаде прошло собрание исламских лидеров (улемов) и хранителей святынь, посвящённое вопросу фетв (религиозных декретов).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, исламские лидеры осудили практику издания фетв против правительства, армии и начальника штаба сухопутных войск (лидер военных). Улемы подписали Исламабадскую декларацию, признав, что ни одно течение в Исламе и ни один гражданин не могут быть в одностороннем порядке объявлены неверными.

Исламские лидеры назвали антиправительственные фетвы угрозой для государства и обратились к руководству страны с просьбой выработать механизм издания фетв, чтобы ограничить их использование радикалами.