Вторник, 8 Января 2019 года
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Исламские лидеры Пакистана осудили антиправительственные декреты

Общество

Улемы назвали фетвы против армии и правительства угрозой для страны

Исламабад, 8 января 2019, 14:35 — REGNUM  7 января в Исламабаде прошло собрание исламских лидеров (улемов) и хранителей святынь, посвящённое вопросу фетв (религиозных декретов).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, исламские лидеры осудили практику издания фетв против правительства, армии и начальника штаба сухопутных войск (лидер военных). Улемы подписали Исламабадскую декларацию, признав, что ни одно течение в Исламе и ни один гражданин не могут быть в одностороннем порядке объявлены неверными.

Исламские лидеры назвали антиправительственные фетвы угрозой для государства и обратились к руководству страны с просьбой выработать механизм издания фетв, чтобы ограничить их использование радикалами.

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Зарубежная хроника
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