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В Судане задержаны 800 демонстрантов, выступавших против действий власти

Общество

В Судане за прошедший месяц в ходе протестов было задержано более 800 демонстрантов

Хартум, 8 января 2019, 12:42 — REGNUM  7 января министр внутренних дел Судана Ахмед Билал Осман заявил о том, что за месяц антиправительственных выступлений в стране было задержано более 800 человек. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, центром протестов стала столица страны Хартум, а также близлежащие города.

Среди задержанных называют 19 человек из академических и научных кругов — профессоров университетов и ученых. По информации источника, главной причиной антиправительственных протестов стало повышение цен на основные продукты питания и лекарства.

События последнего месяца стали, по мнению телеканала, серьезным вызовом для президента страны Омара аль-Башира, который находится у власти с 1989 года.

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Зарубежная хроника
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