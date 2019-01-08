В Судане задержаны 800 демонстрантов, выступавших против действий власти

Хартум, , 12:42 — REGNUM 7 января министр внутренних дел Судана Ахмед Билал Осман заявил о том, что за месяц антиправительственных выступлений в стране было задержано более 800 человек. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, центром протестов стала столица страны Хартум, а также близлежащие города.

Среди задержанных называют 19 человек из академических и научных кругов — профессоров университетов и ученых. По информации источника, главной причиной антиправительственных протестов стало повышение цен на основные продукты питания и лекарства.

События последнего месяца стали, по мнению телеканала, серьезным вызовом для президента страны Омара аль-Башира, который находится у власти с 1989 года.