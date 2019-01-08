Вторник, 8 Января 2019 года
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Канал CBS показал интервью президента Египта, несмотря на просьбу Каира

Общество

Американский канал CBS показал провокационное интервью президента Египта, несмотря на официальную просьбу Каира не транслировать запись

Каир, 8 января 2019, 12:22 — REGNUM  6 января американский канал CBS все же показал интервью президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, ранее власти Египта направили официальное просьбу телеканалу не транслировать интервью в прямом эфире.

Во время шоу «60 минут», известного своими расследованиями, Ас-Сиси отрицал наличие в стране политических заключенных и нарушение прав человека, а также поделился информацией о сотрудничестве Египта и Израиля в борьбе с боевиками на Синайском полуострове.

По информации источника, после интервью посол Египта в США позвонил представителю телеканала и настоятельно попросил не показывать запись интервью, не указывая на причину.

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Зарубежная хроника
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