Канал CBS показал интервью президента Египта, несмотря на просьбу Каира

Каир, , 12:22 — REGNUM 6 января американский канал CBS все же показал интервью президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, ранее власти Египта направили официальное просьбу телеканалу не транслировать интервью в прямом эфире.

Во время шоу «60 минут», известного своими расследованиями, Ас-Сиси отрицал наличие в стране политических заключенных и нарушение прав человека, а также поделился информацией о сотрудничестве Египта и Израиля в борьбе с боевиками на Синайском полуострове.

По информации источника, после интервью посол Египта в США позвонил представителю телеканала и настоятельно попросил не показывать запись интервью, не указывая на причину.