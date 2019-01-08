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Палестинцы грозят голодовкой из-за ухудшения условий в тюрьмах Израиля

Общество

Палестинцы готовы начать голодные забастовки, если Израиль ужесточит условия содержания палестинских заключенных в местных тюрьмах

Рамалла , 8 января 2019, 14:05 — REGNUM  7 января в интернете появилась информация о подготовке голодной забастовки в Израиле, которую организуют палестинские заключенные. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, причиной протестов станет предполагаемое ухудшение условий содержания палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

Палестинцы называют решение о сокращении снабжения заключенных водой и запрет на частое посещение арестованных членами их семей «объявлением войны» и «новым способом угнетения».

По информации источника, в тюрьмах Израиля содержится более пяти тысяч палестинских заключенных, при этом 500 из них — были задержаны в административном порядке.

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Зарубежная хроника
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