Палестинцы грозят голодовкой из-за ухудшения условий в тюрьмах Израиля

Рамалла , , 14:05 — REGNUM 7 января в интернете появилась информация о подготовке голодной забастовки в Израиле, которую организуют палестинские заключенные. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, причиной протестов станет предполагаемое ухудшение условий содержания палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

Палестинцы называют решение о сокращении снабжения заключенных водой и запрет на частое посещение арестованных членами их семей «объявлением войны» и «новым способом угнетения».

По информации источника, в тюрьмах Израиля содержится более пяти тысяч палестинских заключенных, при этом 500 из них — были задержаны в административном порядке.