104-летний ветеран в Чувашии «много читает» и рукодельничает

Чебоксары, , 10:41 — REGNUM В Красноармейском районе Чувашии долгожительница деревни Васнары Валентина Новоселова отметила 104-летие. Несмотря на свои годы, она занимается рукоделием, много читает, печёт пироги, хлопочет по хозяйству, сообщили ИА REGNUM в администрации района.

Поздравить долгожительницу, которая родилась 7 января, пришли глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов и райцентра Павел Моисеев. Чиновники выразили «огромную благодарность за самоотверженный многолетний и добросовестный труд как в военное время, так и в послевоенные годы, вручили букет цветов и памятный подарок», говорится в сообщении. И пожелали ветерану бодрости духа, мира, благополучия, душевного тепла, внимания и заботы родных и близких людей, а также крепкого здоровья.

Долгожительница поблагодарила за поздравление и рассказала о жизненном пути длиною в 104 года. Валентина Егоровна Новоселова — первая телефонистка своего района. В 1935 году образовался Красноармейский район, тогда же появилась и почта. На должность старшей телефонистки пригласили 21-летнюю Валентину. Она была самой грамотной в селе — окончила 8 классов школы. В маленькой избушке, где была почта, ютились бухгалтерия, ямщики, уборщица. Коммутатор установили на 30 номеров. В 1936 году привезли новый сруб, построили просторное здание, поставили коммутатор на 100 номеров. Жители района привыкли к связи, приходили отправлять телеграммы. Валентина Новоселова учила сельчан правильно писать сообщения.

Во время войны почту пришлось оставить и уйти в колхоз. Денег не было, всё уходило на фронт. А в колхозе можно было получить продукты и выжить. Правда, в 1966 году судьба снова привела Валентину Егоровну к связи. Ее попросили подменить телефонистку, ушедшую в декретный отпуск.

Валентина Новоселова вместе с мужем воспитала пятерых детей, сейчас у нее 11 внуков, 14 правнуков.

«Несмотря на свои годы, она занимается рукоделием, много читает, читает наизусть стихи, сама печет пироги, хлопочет по хозяйству, работает в огороде», — говорится в сообщении.

По данным минздрава Чувашии, в 2017 году продолжительность жизни в республике превысила 72 года и составила 72,73 года. В марте в Чувашии насчитывалось более 240 тыс. граждан 60 лет и старше, что составляет около 20% населения региона. За последние десять лет численность лиц старше 85 лет увеличилась более чем в 1,7 раза, а количество долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж, за последние пять лет выросло в 1,9 раза и достигло 99 человек.

«Как правило, эти долгожители обязаны своим активным долголетием здоровому образу жизни», — констатируют в министерстве.