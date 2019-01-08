В праздники в Ульяновской области число вызовов скорой возросло на 25%

Ульяновск, , 10:21 — REGNUM В Ульяновской области выясняют обстоятельства смерти пациента, доставленного после празднования Нового года в Центральную клиническую медсанчасть. В минздраве региона констатируют рост обращений в скорую помощь, сообщается на сайте ведомства.

Пациент с острыми признаками заболевания желудка был доставлен в медсанчасть 2 января бригадой скорой помощи. Врачи отмечали, что ухудшение состояния здоровья пациент связывал с употреблением алкоголя.

«Врачами был проведен комплекс необходимых обследований, назначено консервативное лечение. Однако 3 января состояние мужчины ухудшилось, потребовалась экстренная операция. К сожалению, несмотря на все предпринятые меры, спасти жизнь мужчины врачам не удалось», — говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинская экспертиза и служебная проверка.

Министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко констатирует, что «долгие праздники, к сожалению, сопровождаются более частыми обращениями граждан за экстренной медицинской помощью». По его словам, в этом году в новогодние праздники участилось количество вызовов скорой медицинской помощи на 25%:

«К сожалению, вынужден констатировать учащение ДТП с участием нетрезвых водителей с тяжелыми травмами, а также обострение многих серьёзных хронических заболеваний, зачастую с очень неблагоприятными последствиями, вплоть до летального исхода».

Накануне праздников главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Ульяновской области, главный врач областного кардиологического диспансера Елена Мовчан рекомендовала людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями «придерживаться принципов здорового питании», делать «упор на овощи и фрукты, богатые витаминами и растительной клетчаткой». Говоря о «синдроме праздничного сердца», она поясняла, что это состояние «на следующий день после праздника, вызванное токсическим воздействием продуктов распада алкоголя на сердечную мышцу»: характеризуется «возбужденным состоянием тревоги, страха, учащенным пульсом, возможен тремор (дрожание) рук».

"При появлении характерных признаков нужно обратиться к врачу, потому что опасность сердечно-сосудистой катастрофы повышена, и нужны препараты для нормализации сердечного ритма. Самолечением заниматься не рекомендую».