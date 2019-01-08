От свиного гриппа в Грузии за последние сутки скончались три человека

Тбилиси, , 10:17 — REGNUM За последние сутки от вируса гриппа в Грузии скончались три пациента. 7 января от вируса гриппа погибли женщина в возрасте 40 лет в Поти, 41-летняя пациентка в Тбилиси и молодой мужчина 25 лет, который с целью лечения был доставлен в столицу из поселка Абастумани. Предполагается, что во всех трех случаях смерть наступила от вируса типа H1N1 (так называемого свиного гриппа).

Всего на данный момент от опасного вируса скончались уже 11 человек. Хотя в министерстве беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии утверждают, что свиной грипп в основном поражает и уносит жизни «уязвимых» слоев населения — стариков, детей и беременных, факты свидетельствуют об обратном: от вируса гриппа погибают в целом здоровые люди молодого и среднего возраста. Врачи объясняют летальный исход запоздалым обращением в медицинские учреждения, что категорически отрицают родственники погибших и заявляют, что те обратились в клиники после появления первых признаков заболевания.

Между тем в минздраве и его подразделении — Национальном центре контроля заболеваний и общественного здравоохранения предполагают, что пик заболеваемости свиным гриппом и гриппом вообще в Грузии уже миновал и пошел на спад. Следующий всплеск заболевания прогнозируют в феврале. А на данный момент никаких оснований для введения карантина и прекращения учебного процесса в общеобразовательных учреждениях не видят.