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Под завалами многоэтажки в Магнитогорске нашли ценные вещи

Общество

Сейчас они у следователей

Магнитогорск, Челябинская область, 8 января 2019, 08:40 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске под завалами дома №164 на проспекте Карла Маркса найдены ценные вещи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Сейчас ценности находятся в Ленинском межрайонном следственном отделе по Магнитогорску. Владельцы предметов смогут их получить, обратившись в следственный отдел и соблюдя необходимые в таких случаях формальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря обрушился подъезд №7 девятиэтажного 12-подъездного дома. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Ещё шесть человек получили травмы и были госпитализированы.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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