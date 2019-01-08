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Актер из сериалов «Звездный Путь» и «Доктор Кто» скончался в США

Общество

Уильяму Моргану Шеппарду было 86 лет

Лос-Анджелес, США, 8 января 2019, 05:38 — REGNUM  Британский актер Уильям Морган Шеппард, снимавшийся в сериалах «Звездный Путь» и «Доктор Кто», ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом написал его сын Марк Шеппард в Instagram.

Актер умер 6 января в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). Марк Шеппард отметил, что отцу «не пришлось больше страдать», и поблагодарил тех, кто любил артиста и молился за него.

Уильям Морган Шеппард родился в 1932 году в Лондоне. В кино он впервые снялся в 1960 году. Наиболее известные фильмы и сериалы с его участием: «Доктор Кто», «Звездный путь», «Вавилон-5», «Престиж» и «Трансформеры».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря стало известно о кончине актера Фрэнка Адониса, игравшего в фильмах «Славные парни», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Бешеный бык» и «Казино». Причиной смерти 83-летнего артиста стала продолжительная болезнь.

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