Актер из сериалов «Звездный Путь» и «Доктор Кто» скончался в США

Лос-Анджелес, США, , 05:38 — REGNUM Британский актер Уильям Морган Шеппард, снимавшийся в сериалах «Звездный Путь» и «Доктор Кто», ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом написал его сын Марк Шеппард в Instagram.

Актер умер 6 января в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). Марк Шеппард отметил, что отцу «не пришлось больше страдать», и поблагодарил тех, кто любил артиста и молился за него.

Уильям Морган Шеппард родился в 1932 году в Лондоне. В кино он впервые снялся в 1960 году. Наиболее известные фильмы и сериалы с его участием: «Доктор Кто», «Звездный путь», «Вавилон-5», «Престиж» и «Трансформеры».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря стало известно о кончине актера Фрэнка Адониса, игравшего в фильмах «Славные парни», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Бешеный бык» и «Казино». Причиной смерти 83-летнего артиста стала продолжительная болезнь.

Читайте также: В США умер актер, сыгравший в «Славных парнях» и «Клане Сопрано»