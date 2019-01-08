Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством командира экипажа МКС

Москва, , 04:18 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел сеанс видеосвязи с экипажем Международной космической станции (МКС) и поздравил с Рождеством Христовым российского космонавта Олега Кононенко. Об этом сообщают «Вести».

Предстоятель РПЦ поговорил с экипажем о физической активности. Он признался, что очень любит шведскую ходьбу и не может позволить себе другой спортивной деятельности. Ежедневно 72-летний патриарх старается проходить по меньшей мере 6 км, однако праздничные богослужения вынуждают его «сбиваться с ритма».

В ответ Кононенко заметил, что работа на орбите «не дает скучать».

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Поздравления космонавтов с Пасхой и Рождеством стали для патриарха традицией. В настоящее время на орбите находится один российский космонавт.

Как сообщало ИА REGNUM, командование МКС перешло к российскому космонавту Олегу Кононенко 19 декабря 2018 года. В составе экипажа МКС-58 в космосе также работают астронавты Энн Макклейн (США) и Давид Сен-Жак (Канада).

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