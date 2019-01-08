Сильные морозы ожидаются в ряде регионов РФ 8 и 9 января

Москва, , 01:37 — REGNUM Усиление морозов ожидается в ближайшие дни в регионах Приволжского и Центрального федеральных округов, а также в Югре и Коми. Об этом говорится в сообщениях региональных гидрометцентров и управлений МЧС.

Так, в Самарской области МЧС предупредило об аномальных морозах в период с 7 по 11 января. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

В Саратовской области ожидаются ночные и утренние морозы до — 27 °C. Местами возможны туман и изморось. В Оренбурге 8 января похолодает до минус 22−23 градусов ночью и до минус 17 градусов — днем.

Понижение температуры воздуха ожидается 8 и 9 января на значительной части Центрального федерального округа. В ночь на 8 января во Владимирской, Костромской областях возможны морозы до минус 24−26 градусов, в Орловской, Рязанской областях — до минус 20−23 градусов.

В Югре морозы соответствуют климатической норме: в ночь на 8 января будет минус 34 градусов, днем — до минус 25 градусов. 9 января ожидается до минус 33 градусов ночью и до минус 27 — днем.

В Коми в ночь на 7 января зафиксировали 30-градусные морозы, в ближайшие дни на юге региона и в Сыктывкаре потеплеет до минус 9 градусов. В приполярной Инте и заполярной Воркуте, однако, ожидается до минус 30−32 градусов.