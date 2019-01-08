Виктория Скрипаль усомнилась в контактах сестры Юлии с близкими в РФ

Москва, , 01:05 — REGNUM Утверждение о том, что Юлия Скрипаль поддерживает связь со своими близкими в России, является надуманным. Так двоюродная сестра Юлии Виктория прокомментировала публикацию британской The Daily Telegraph о жизни экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери после инцидента в Солсбери.

Племянница Скрипаля отметила, что источник газеты говорит о контактах Юлии с «подругами в Москве», однако речь может идти лишь об одной подруге. Связывалась ли с ней Юлия, Виктория не знает. Однако странным выглядит тот факт, что Юлия не может позвонить своей 91-летней бабушке, матери Сергея Скрипаля.

«Есть человек, которому это просто жизненно необходимо, которому 91 год, — это мама Сергея Викторовича», — рассказала Виктория Скрипаль ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, источники британского издания утверждают, что Сергей и Юлия Скрипали, пережившие покушение в марте 2018 года в Солсбери, «всё еще живут в Великобритании, общаются с друзьями и, возможно, даже устроились на работу». Свободу бывшего офицера ГРУ и его дочери якобы никто не ограничивает, за ними лишь присматривают врачи и сотрудники спецслужб.

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