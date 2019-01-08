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Гражданина РФ оставили без шенгена за быструю езду в Эстонии

Общество

Допустимая скорость движения в эстонских городах — 50 км/ч

Таллин, 8 января 2019, 00:42 — REGNUM  В Эстонии на три дня арестовали автомобилиста из Московской области, вдвое превысившего допустимую скорость движения. Мужчину выслали из страны и на год запретили въезд в Шенгенскую зону, сообщает пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны.

Инцидент с участием гражданина РФ произошел 3 января на улице Кереса в Нарве. Полицейский патруль задержал водителя автомобиля Infiniti с российскими номерами, который двигался со скоростью 104 км/ч, тогда как в городах Эстонии нельзя ездить быстрее 50 км/ч.

31-летний мужчина не был пьян и пояснил на суде, что старался как можно быстрее попасть на пограничный пункт в Нарве. За значительное превышение допустимой скорости водитель провел три дня под стражей и был отправлен на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД РФ о высылке из страны гражданина Таджикистана — участника громкого инцидента с автомобилем Gelandewagen в центре российской столицы. Тогда, в мае 2016 года, сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров вместе с приятелями устроил «гонки» с полицейскими на дорогом внедорожника.

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