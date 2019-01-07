La Vanguardia: Трамп «переписывает историю» ввода войск СССР в Афганистан

Мадрид, , 23:59 — REGNUM «Любое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Или просто называйте это трампизмом», — шутливо начинает испанское издание La Vanguardia статью об очередном скандальном высказывании американского президента. Проведя два года во главе США, Дональд Трамп все еще готов сбивать с ног окружающих своей «мудростью».

Американский лидер уже удивлял общественность, заявляя, что он знает о дронах больше любого технического эксперта, о бирже — больше брокеров с Уолл-стрит, а о полях сражений — больше своих генералов, даже несмотря на то, что избежал участия во Вьетнамской войне благодаря поддельному медицинскому диагнозу «костные шпоры». На прошлой неделе он явил себя миру в роли ведущего эксперта по Советскому Союзу, взявшись оправдывать ввод войск СССР в Афганистан.

«Не знаю, какой курс истории посещал президент», — иронизирует Джеймс Клеппер, генерал-лейтенант в отставке, ранее руководивший Национальной разведкой США. Его комментарий перед камерами CNN — один из многих других, поступивших от историков, военных, аналитиков, политических деятелей и просто «граждан, имеющих память». Все они были не только озадачены, но и возмущены недавним «пересмотром истории» от Трампа, которым он решил оправдать вывод американских войск из Афганистана.

Аргументы американского президента, что СССР разорился и в итоге рассыпался из-за гигантских расходов на афганскую военную авантюру, «заставляют краснеть своей лживостью», отмечает La Vanguardia. Однако истинную тревогу у западных аналитиков вызвала другая часть громкого высказывания Дональда Трампа.

«Россия была Советским Союзом. Афганистан заставил ее вновь стать Россией… Причина, по которой Россия была в Афганистане — это террористы, которые проникали в Россию. У них [т.е. русских] есть право отправиться туда», — сказал президент США.

Это заявление он сделал в минувшую среду в ходе прямого эфира с совещания членов своего кабинета. На столе в это время лежал плакат сериала «Игра престолов», где Трамп был изображен в виде главного героя. Никто из помощников и советников президента (в том числе его дочь Иванка) не выдал лицом своего изумления.

«Не думаю, что Советский Союз имел какое-либо право присутствовать в Афганистане, это толкование истории весьма уникально, — прокомментировал слова американского лидера Клеппер. — Советские войска были там не из-за терроризма, а из-за желания подчинить Афганистан и обеспечить доминирование коммунистической экспансии, а мы пришли, чтобы помочь моджахедам выгнать их».

Вопрос, который сейчас задают себе аналитики — откуда Трамп почерпнул озвученную им информацию, гнев на которую уже продемонстрировало правительство Афганистана?

«Ответ находится у Путина», — заключают эксперты. «Его правительство планирует принять в феврале, в тридцатую годовщину вывода войск, резолюцию, в которой будет рассказана «истинная история» — та, которую эхом повторил Трамп. Эта резолюция отменяет подписанную Михаилом Горбачевым, в которой признавалось, что вторжение [в Афганистан] заслуживает «морального и политического осуждения», — пишет испанское СМИ. — Трамп оперирует инсайдерской информацией в своей игре престолов».

Напомним, что «террорист №1» Осама Бен Ладен был в свое время подготовлен на деньги США для борьбы с СССР.