Названа дата визита экспертов WADA в Москву

Оттава, , 19:54 — REGNUM Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) приедут в Москву 9 января 2019 г. Об этом сообщается в понедельник, 7 января, на официальном сайте организации.

«9 января в Россию планирует прибыть экспертная группа из трех человек, работающая во Всемирном антидопинговом агентстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты WADA намерены получить доступ и извлечь данные из Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, 1 января на официальном сайте WADA было опубликовано заявление о том, что у специалистов агентства нет доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

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