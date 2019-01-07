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Ушел из жизни писатель и ученый Николай Лисовой

Общество

О причинах смерти Николая Лисового пока не сообщается

Москва, 7 января 2019, 19:27 — REGNUM  В Москве в ночь на 7 января скончался писатель и учёный Николай Лисовой. Об этом сообщил первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов на своей странице в соцсети Facebook.

Философу, автору многих телевизионных фильмов, члену Союза писателей России, одному из авторов «Православной энциклопедии» было 72 года.

«В Рождественскую ночь на 73-м году жизни умер писатель и учёный Н. Лисовой», — написал он.

О причинах смерти Лисового пока не сообщается.

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