Рождество в Екатеринбурге: фоторепортаж

Екатеринбург, , 19:05 — REGNUM 7 января во всех православных храмах прошли рождественские богослужения. Не стал исключением и Екатеринбург. Здесь основные события развернулись в Свято-Троицком кафедральном соборе. В ночь на 7 января архипастыри Екатеринбургской митрополии совершили здесь праздничную рождественскую литургию. И в этом же соборе митрополит Кирилл возглавил рождественскую вечерню.

В одном лишь Свято-Троицком соборе праздничные мероприятия объединили десятки прихожан. В ночной литургии кроме Кирилла приняли участие и другие архипастыри Екатеринбургской митрополии. Среди них епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий, епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид и многие другие представители духовенства.

Основному событию предшествовало традиционное причастие. А перед этим Кирилл прочёл с амвона рождественское послание патриарха Кирилла и затем обратился к собравшимся с архипастырским словом. Архипастырь поздравил прихожан с Рождеством и передал им благословение патриарха.

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