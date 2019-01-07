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Рождество в Екатеринбурге: фоторепортаж

Общество

Рождественская литургия прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе

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Рождество в Екатеринбурге: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митрополит Кирилл

Екатеринбург, 7 января 2019, 19:05 — REGNUM  7 января во всех православных храмах прошли рождественские богослужения. Не стал исключением и Екатеринбург. Здесь основные события развернулись в Свято-Троицком кафедральном соборе. В ночь на 7 января архипастыри Екатеринбургской митрополии совершили здесь праздничную рождественскую литургию. И в этом же соборе митрополит Кирилл возглавил рождественскую вечерню.

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Десятки человек пришли на литургию
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Десятки человек пришли на литургию
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Идёт служба
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Идёт служба
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Митрополит Кирилл
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митрополит Кирилл

В одном лишь Свято-Троицком соборе праздничные мероприятия объединили десятки прихожан. В ночной литургии кроме Кирилла приняли участие и другие архипастыри Екатеринбургской митрополии. Среди них епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий, епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид и многие другие представители духовенства.

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Митрополит Кирилл на рождественской службе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митрополит Кирилл на рождественской службе
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Митрополит Кирилл
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митрополит Кирилл
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Рождественская служба
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рождественская служба

Основному событию предшествовало традиционное причастие. А перед этим Кирилл прочёл с амвона рождественское послание патриарха Кирилла и затем обратился к собравшимся с архипастырским словом. Архипастырь поздравил прихожан с Рождеством и передал им благословение патриарха.

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Участники церемонии в храме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники церемонии в храме
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Свято-Троицкий кафедральный собор
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Свято-Троицкий кафедральный собор
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Ёлка у храма
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ёлка у храма

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regnum author Алексей Колчин
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Рождество Христово
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