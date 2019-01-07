Праздник света: Воронеж на Рождество

Марина Каширская, , 19:46 — REGNUM

Православные христиане Воронежской области присоединились к празднованию Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января. ИА REGNUM представляет репортаж о том, как воронежские храмы подготовились к одному из главных христианских праздников.

Марина Каширская © ИА REGNUM Праздничная иллюминация в городе Марина Каширская © ИА REGNUM Праздничная ёлка

Торжественное богослужение прошло в главном храме Воронежской области — Благовещенском кафедральном соборе. Праздничную службу возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Перед началом праздничного богослужения митрополит зачитал Рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верующим. Владыка Сергий также поздравил всех с Рождеством.

Марина Каширская © ИА REGNUM Рождественский вертеп Покровского собора Марина Каширская © ИА REGNUM Мозаика

Марина Каширская © ИА REGNUM Праздничные огни Марина Каширская © ИА REGNUM Колокольня

На богослужение в Благовещенском соборе собрались несколько тысяч воронежцев. К ним присоединились представители регионального правительства.

Марина Каширская © ИА REGNUM Вифлеем в миниатюре Марина Каширская © ИА REGNUM Часовня Новомучеников Алексеево-Акатова монастыря Марина Каширская © ИА REGNUM Колокольня

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