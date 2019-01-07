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Праздник света: Воронеж на Рождество

Общество

Рождественское убранство воронежских храмов

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Праздник света: Воронеж на Рождество
Марина Каширская © ИА REGNUM
Благовещенский кафедральный собор

Марина Каширская, 7 января 2019, 19:46 — REGNUM  

Православные христиане Воронежской области присоединились к празднованию Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января. ИА REGNUM представляет репортаж о том, как воронежские храмы подготовились к одному из главных христианских праздников.

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Рождественский вертеп Благовещенского собора
Марина Каширская © ИА REGNUM
Рождественский вертеп Благовещенского собора
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Фрагмент вертепа
Марина Каширская © ИА REGNUM
Фрагмент вертепа

Торжественное богослужение прошло в главном храме Воронежской области — Благовещенском кафедральном соборе. Праздничную службу возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

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Воронежцы под елью
Марина Каширская © ИА REGNUM
Воронежцы под елью
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Иллюминация
Марина Каширская © ИА REGNUM
Иллюминация

Перед началом праздничного богослужения митрополит зачитал Рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верующим. Владыка Сергий также поздравил всех с Рождеством.

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Покровский кафедральный собор
Марина Каширская © ИА REGNUM
Покровский кафедральный собор

На богослужение в Благовещенском соборе собрались несколько тысяч воронежцев. К ним присоединились представители регионального правительства.

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Алексеево-Акатов монастырь в праздничную ночь
Марина Каширская © ИА REGNUM
Алексеево-Акатов монастырь в праздничную ночь

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regnum author Марина Каширская
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Рождество Христово
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