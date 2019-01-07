Грузия переводит медучреждения на круглосуточный режим из-за гриппа

Тбилиси, , 13:07 — REGNUM С 7 января пять клиник в Тбилиси переходят на работу в чрезвычайном режиме и в этот выходной день будут принимать пациентов с 10 часов утра до 22 часов вечера, а с 8 января будут работать в круглосуточно. Об этом сообщило министерство по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Оно же опубликовало названия и адреса тех пяти медучреждений, в которые пациенты смогут обращаться в любое время при проявлении первых же признаков опасного вируса гриппа.

Причиной чрезвычайных мер стал резкий рост заболеваемости гриппом и восемь летальных исходов (по другим источникам, от опасного вируса гриппа погибли 6 человек).

В беседе с журналистами генеральный директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в последнее время отмечен спад заболеваемости гриппом вообще и вирусом H1N1 (так называемый «свиной грипп») в частности. По его информации, на прошлой неделе показатель заболеваемости гриппом составил 256 пациентов на 100 тысяч человек, что, как утверждает Гамкрелидзе, на 21 случай ниже показателя предыдущей недели. Показатель госпитализации из-за тяжелой респираторной инфекции также понизился с 45% до 33%, но и этот последний считается достаточно высоким показателем, отметил директор центра.

По его же информации, в нынешнем сезоне лабораторно подтверждено 162 случая заболевания вирусом гриппа, из них 158 случаев приходится на вирус типа А — H1N1, остальные 4 случая — это вирус типа H3N2. Зафиксирован и подтвержден и 1 случай заболевания вирусом типа В, который, по данным Гамкрелидзе, протекает в легкой форме.

Следующий всплеск заболеваемости вирусом гриппа, в том числе смертоносного H1N1, в минздраве прогнозируют на февраль.

Отметим, что в ведении Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения находится сеть так называемых лабораторий Лугара, которые были созданы при финансировании США с целью «исследования и предотвращения распространения в Грузии опасных инфекций». В условиях вспышки вируса гриппа и растущей смертности население задается справедливым вопросом: а что делает лаборатория Лугара для нейтрализации угрозы вирусов населению?

Соседний Азербайджан между тем уже принял меры по предотвращению распространения инфекции на своей территории и отныне будет дезинфицировать все поезда, прибывающие из Тбилиси. Об этом со ссылкой на железнодорожную администрацию сообщили азербайджанские и ряд российских СМИ.