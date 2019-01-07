Компьютерный анализ показал, что Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия

Пхеньян, , 12:45 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не отказался от планов по дальнейшей разработке ядерного оружия и не намерен заниматься его уничтожением. К такому выводу пришли эксперты южнокорейского университета Тангук, проанализировав большие объёмы данных, включающих высказывания и действия Ким Чен Ына и события, происходившие на Корейском полуострове в последние несколько лет.

Как сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо», ученые задействовали технологию интеллектуального анализа текста (ИАТ) и теорию системной динамики (ТСД). С помощью ИАТ удалось установить, что в своих речах, произнесённых с 2013 по 2018 год, Ким Чен Ын использует слова «ядерное оружие», «ядерное превосходство», «ядерный потенциал» гораздо чаще, чем «ядерное разоружение» и «сокращение ядерного арсенала». Применив ТСД, исследователи пришли к выводу, что Ким Чен Ын видит Северную Корею процветающим и сильным государством, обладающим ядерным оружием.

На протяжении всего 2018 года Ким Чен Ын неоднократно официально заявлял о том, что готов отказаться от ядерного оружия, если со стороны США будет предприняты встречные шаги и будут предоставлены гарантии безопасности. Были заморожены ракетно-ядерные испытания и закрыты несколько испытательных полигонов. Однако результаты исследования демонстрируют, что северокорейский лидер не намерен полностью отказываться от ядерного оружия в ближайшей перспективе. Таким образом, затишье на Корейском полуострове может оказаться недолгим.