В Японии «Золотая неделя» в честь императора вызвала неоднозначную реакцию

Токио, , 13:42 — REGNUM Опрос, проведенный крупным веб-сайтом по бронированию путешествий Expedia показал, что половина японцев не приветствует десять выходных дней в рамках «Золотой недели» с 27 апреля по 6 мая. В этот период взойдет на императорский трон наследный принц Японии Нарухито после того, как его отец, император Акихито, отрекся от престола по состоянию здоровья.

По сообщению японского информационного агентства «Джиджи», часть японцев уже начала планировать семейные и корпоративные поездки, а часть — недовольна тем, что будут вынуждены заняться сверхурочной работой из-за нехватки рабочей силы или домашними делами, пока вся семья будет находиться дома. «Особенно пострадают те, кто получают заработную плату по часам или дням», — отметил руководитель профсоюза Haken.