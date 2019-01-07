В Израиле прошел митинг в защиту юношей, обвиненных в «еврейском терроре»

Иерусалим, , 13:15 — REGNUM В центре Иерусалима правые активисты организовали демонстрацию в защиту подростков, подозреваемых к причастности к «еврейскому террору». Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom, демонстранты требовали справедливые и гуманные методы следствия для подозреваемых молодых людей.

По мнению одного из руководителей движения раввинов религиозного сионизма ЦОАР Иегуды Гилада, «каждый человек, обладающий моралью, должен возражать против методов следствия, лишающих любого человека, его элементарных прав». К числу основных прав подозреваемых активисты отнесли право на встречу с адвокатом.

Стоит отметить, что в конце декабря полиция Израиля задержала группу подростков, проживающих на территории Иудеи и Самарии, по подозрению в еврейском терроре. Известно, что в ходе следствия подозреваемые были лишены возможности встречаться со своим адвокатом.