Сбежавший из Венесуэлы член Верховного суда готов сотрудничать с США

Каракас, , 12:41 — REGNUM 7 января Верховный суд Венесуэлы сообщил, что 6 января один из судей, Кристиан Серпа, бежал из страны.

Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае» со ссылкой на журналистку Карлу Анголу, уверяющую, что брала у Серпы интервью, бывший судья готов содействовать правосудию США в расследовании случаев коррупции и нарушений прав человека со стороны членов правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Я не могу это больше поддерживать, я не хочу, чтобы Мадуро принёс присягу», — сказал Серпа по заверению журналистки.

По сообщениям венесуэльских СМИ, 7 января беглый судья проведёт пресс-конференцию. Её основной темой станет критика режима Николаса Мадуро, которого Серпа обвиняет в использовании судебной власти в стране для преследования своих политических оппонентов.

После появления сообщений о бегстве Серпы из Венесуэлы в США, Верховный суд заявил о том, что в отношении экс-судьи возбуждено уголовное дело. Серпа обвиняется в сексуальных домогательствах, непристойных действиях и психологическом насилии в отношении своих подчинённых.

Серпа был одним из 33 судей Верховного суда, занявших пост в декабре 2015 года, за две недели до того, как на выборах в парламент одержала победу оппозиция.