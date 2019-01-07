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Сбежавший из Венесуэлы член Верховного суда готов сотрудничать с США

Общество

Он собирается сделать сенсационное заявление о коррупции и нарушении прав человека в верхах чавистского режима

Каракас, 7 января 2019, 12:41 — REGNUM  7 января Верховный суд Венесуэлы сообщил, что 6 января один из судей, Кристиан Серпа, бежал из страны.

Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае» со ссылкой на журналистку Карлу Анголу, уверяющую, что брала у Серпы интервью, бывший судья готов содействовать правосудию США в расследовании случаев коррупции и нарушений прав человека со стороны членов правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Я не могу это больше поддерживать, я не хочу, чтобы Мадуро принёс присягу», — сказал Серпа по заверению журналистки.

По сообщениям венесуэльских СМИ, 7 января беглый судья проведёт пресс-конференцию. Её основной темой станет критика режима Николаса Мадуро, которого Серпа обвиняет в использовании судебной власти в стране для преследования своих политических оппонентов.

После появления сообщений о бегстве Серпы из Венесуэлы в США, Верховный суд заявил о том, что в отношении экс-судьи возбуждено уголовное дело. Серпа обвиняется в сексуальных домогательствах, непристойных действиях и психологическом насилии в отношении своих подчинённых.

Серпа был одним из 33 судей Верховного суда, занявших пост в декабре 2015 года, за две недели до того, как на выборах в парламент одержала победу оппозиция.

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Зарубежная хроника
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