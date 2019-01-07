Понедельник, 7 Января 2019 года
10:36:50 МСК

Стала известна причина смерти участницы «Битвы экстрасенсов» Воскобоевой

Общество

Ей было 38 лет

Москва, 7 января 2019, 10:36 — REGNUM  Одна из участниц шоу «Битва экстрасенсов» Наталья Кузнецова прокомментировала сообщение о смерти другой участницы этого проекта Дарии Воскобоевой. Соответствующее сообщение Кузнецова опубликовала сегодня, 7 января, на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что Воскобоева принимала участие в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Она смогла дойти до финала шоу, но в итоге заняла четвертое место. О смерти Воскобоевой стало известно сегодня. Родственники Воскобоевой не сообщили причину смерти.

«Ты боролась до последнего…», — написала Кузнецова на своей странице в социальной сети Instagram.

При этом Кузнецова добавила к своей записи хэштег #ракдурак, что косвенно свидетельствует о том, что Воскобоева скончалась от онкологического заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Умерла участница шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Некрологи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить