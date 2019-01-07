Стала известна причина смерти участницы «Битвы экстрасенсов» Воскобоевой

Москва, , 10:36 — REGNUM Одна из участниц шоу «Битва экстрасенсов» Наталья Кузнецова прокомментировала сообщение о смерти другой участницы этого проекта Дарии Воскобоевой. Соответствующее сообщение Кузнецова опубликовала сегодня, 7 января, на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что Воскобоева принимала участие в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Она смогла дойти до финала шоу, но в итоге заняла четвертое место. О смерти Воскобоевой стало известно сегодня. Родственники Воскобоевой не сообщили причину смерти.

«Ты боролась до последнего…», — написала Кузнецова на своей странице в социальной сети Instagram.

При этом Кузнецова добавила к своей записи хэштег #ракдурак, что косвенно свидетельствует о том, что Воскобоева скончалась от онкологического заболевания.

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