Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым», — сказано в поздравлении российского лидера.

Путин отметил, что праздник Рождества Христова дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С этим праздником связаны многие народные и семейные обычаи, которые передаются из поколения в поколение. В праздник Рождества Христова люди верят в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний.

Также президент отметил позитивную роль Русской православной церкви, а также других христианских конфессий в жизни России. Эти религиозные организации заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодёжи.

РПЦ и другие христианские конфессии очень много делают для решения насущных социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, считает президент России.

«Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения», — сказано в поздравлении российского лидера.

Путин пожелал здоровья, успехов и благополучия всем православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово.