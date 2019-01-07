Понедельник, 7 Января 2019 года
10:10:17 МСК

Рождество Христово Путин встретил в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Общество

Глава государства подарил храму икону «Господь Вседержитель»

Санкт-Петербург, 7 января 2019, 09:33 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил Рождество Христово в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Рождественскую службу в Спасао-Преображенском соборе Санкт-Петербурга также посетили временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-ПетербургаАлександр Беглов и полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округеАлександр Гуцан.

По завершению Рождественской службы Владимир Путин кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и передал в дар икону «Господь Вседержитель».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Путин, будучи главой правительства России, уже встречал Рождество в этом соборе. Также он рассказывал, что в младенчестве был крещен в этом храме.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рождество Христово
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить