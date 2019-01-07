Рождество Христово Путин встретил в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил Рождество Христово в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Рождественскую службу в Спасао-Преображенском соборе Санкт-Петербурга также посетили временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-ПетербургаАлександр Беглов и полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округеАлександр Гуцан.

По завершению Рождественской службы Владимир Путин кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и передал в дар икону «Господь Вседержитель».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Путин, будучи главой правительства России, уже встречал Рождество в этом соборе. Также он рассказывал, что в младенчестве был крещен в этом храме.