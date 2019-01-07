Святые ветхозаветные места вновь открыты для паломников в Сирии

Дамаск, , 09:12 — REGNUM Святые места библейской ветхозаветной истории открылись для посещения паломников в Сирии. Об этом 7 января сообщает РИА Новости.

Для паломничества христиан и мусульман открыта Пещера первой крови в Дамаске (Магарат-ад-Дамм) расположенная на горе Джебель-Касиюн. Здесь, согласно легеде, жил первый человек — Адам, и здесь же совершилось первое, согласно Библии, убийство в истории человечества. Считается, что именно здесь Каин убил своего брата Авеля (в исламской традиции — Хабиль).

Сама гробница Авеля открыта для посещения паломников в мечети, находящейся в примерно 50 километрах от Дамаска. Семиметровый саркофаг установлен в шиитской мечети-мавзолее Наби Хабиль, которая была построена в конце XVI века.

По словам неотлучно находящегося здесь хранителя гробницы Авеля, Фози Сакыра, каждый будний день это место посещают около 300 паломников, а в выходные дни и в праздники количество людей, приходящих посетить это священное для многих место, возрастает до 1500 человек. Основная часть паломников, по словам Фази Сакыра, приезжает сюда из Ирана. Гробница Авеля была закрыта шесть лет назад во время боевых действий в стране, в прошлом году это место вновь было открыто для посещений.

Пещера первой крови, была открыта после предварительных ремонтных работ, которые продолжались около двух месяцев. По словам хранителя святыни Мухаммада Мухлиф Мухаммада, с начала мирной жизни число паломников, приезжающих в это сакральное место, значительно возросло.

Ранее ИА REGNUM сообщило об открытии для посещения после семилетнего перерыва Национального музея Дамаска, где находятся уникальнейшие артефакты, найденные археологами на древнейших местах, например, в городе Эбла. По некоторым данным, именно в эбле был изобретен принцип алфавита.

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