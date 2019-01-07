Проезд в общественном транспорте Тольятти подорожал

Тольятти, Самарская область, , 08:08 — REGNUM После выхода с новогодних каникул жители Тольятти (Самарская область) будут тратить на проезд в автобусах и троллейбусах больше. Стоимость услуги по муниципальным городским маршрутам выросла на 12% — с 25 до 28 рублей при приобретении билета на одну поездку. Также подорожал и провоз багажа, составив с начала января 2019 года 28 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Льготные тарифы при оплате транспортными картами составляют 25 рублей. Приобретение студенческой транспортной карты на автобус и троллейбус студентам дневных отделений вузов обойдётся в месяц 840 рублей, учащиеся колледжей, школ, училищ, технических лицеев, техникумов, гимназий заплатят 600 рублей. Безлимитная транспортная карта с января обходится 1,5 тыс. рублей в месяц.

Напомним, в Самаре стоимость проезда с начала 2019 года также выросла. При наличной оплате проезд в автобусах, наземном электрическом транспорте и метрополитене составит 28 рублей. В случае использования карты школьника или студента стоимость услуги составляет 14,6 рубля, при этом безлимитная карта для месячного проезда обойдётся родителям в 560 рублей, а студентам в 730 рублей. Цена безлимитной единой транспортной карты — 1,8 тыс. рублей в месяц. Социальные карты по-прежнему стоят 270 рублей в месяц.