Жители Германии назвали самые опасные для мира страны

Берлин, , 05:46 — REGNUM Россия и США, по мнению жителей Германии, более всех других стран угрожают мировой безопасности. Таковы итоги опроса, проведенного немецким исследовательским институтом Forsa, пишет 7 января таблоид Bild.

Наиболее опасна Россия, полагают 56% респондентов. В США видят главную угрозу 55% опрошенных, далее идут Северная Корея (27%), Турция (24%), Саудовская Аравия (23%) и Китай (16%).

Угрозу в России видят 59% сторонников союза партий ХДС/ХСС и 66% сторонников Свободной демократической партии Германии. Того же мнения о США придерживаются 63% сторонников Социал-демократической партии Германии и 82% сторонников Левой партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный правительства ФРГ по отношениям с РФ Дирк Визе предрек резкое ухудшение российско-германским отношениям в 2019 году.

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