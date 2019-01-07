Сталлоне опубликовал запись спарринга с Де Ниро

Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Видео боксерской тренировки с участием актера Роберта Де Ниро опубликовал на своей странице в Instagram звезда боевиков «Рокки» Сильвестр Сталлоне. Мастер-класс для Де Ниро состоялся несколько лет назад, пояснил он.

«Бешеный бык против итальянского жеребца. На кого поставишь?» — спросил в описании ролика Сталлоне.

Актер пояснил, что демонстрировал своему коллеге «боксёрскую хореографию». Сталлоне отметил, что его реальный поединок с Де Ниро длился бы 11 секунд, включая время отсчета после нокдауна.

https://www.instagram.com/p/BsQ0-RZBDRR/

В 2013 году режиссер Питер Сигал снял спортивную комедию «Забойный реванш», главные роли в которой сыграли Сталлоне и Де Ниро. Картина повествует о пожилых боксерах, которым предложили встретиться на ринге после перерыва в 30 лет.