Умерла участница шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева

Москва, , 03:32 — REGNUM В Москве скончалась участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева. Об этом сообщил на своей странице в Instagram другой участник этого шоу Антон Мамон.

«Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса… Какая же жизнь хрупкая штука!» — написал Мамон.

Родственники Воскобоевой не сообщили причину её смерти, передает телеканал «360». Источник в экстренных службах уточнил, что экстрасенс скончалась от длительной болезни, ей было 38 лет.

Программа «Битва экстрасенсов» выходит в эфир на телеканале ТНТ с 2007 года. Дария Воскобоева заняла четвертое место в финале 17-го сезона.