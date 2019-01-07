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Умерла участница шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева

Общество

Ей было 38 лет

Москва, 7 января 2019, 03:32 — REGNUM  В Москве скончалась участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева. Об этом сообщил на своей странице в Instagram другой участник этого шоу Антон Мамон.

«Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса… Какая же жизнь хрупкая штука!» — написал Мамон.

Родственники Воскобоевой не сообщили причину её смерти, передает телеканал «360». Источник в экстренных службах уточнил, что экстрасенс скончалась от длительной болезни, ей было 38 лет.

Программа «Битва экстрасенсов» выходит в эфир на телеканале ТНТ с 2007 года. Дария Воскобоева заняла четвертое место в финале 17-го сезона.

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